Новый пригородный маршрут до метро запустят в Химках с 8 августа

С 8 августа в Химках начнет работать новый пригородный маршрут № 1484 в рамках проекта «Москва — область». Автобусы будут следовать от станции метро «Планерная» до микрорайона Подрезково, заменив маршрут № 484.

Стоимость одной поездки составит 84 рубля при оплате картой «Тройка» и 89 рублей — банковской картой. На маршруте действует фиксированный тариф, поэтому прикладывать карту необходимо только при входе в автобус. Карта «Стрелка» для оплаты проезда не используется.

Для регулярных поездок пассажиры смогут приобрести абонементы «Единый» зоны «Пригород» сроком на 30, 90 или 365 дней. Обучающимся доступен льготный проезд по карте москвича с возможностью оформления абонементов на 30 и 90 дней.

Бесплатный проезд сохраняется для льготных категорий граждан по карте москвича и карте жителя Московской области — на тех же условиях, что и на городских маршрутах Москвы. Кроме того, право на бесплатный проезд имеют региональные льготники Московской области, а также жители старше 60 лет, пользующиеся льготой на областных маршрутах.

Если областная транспортная карта не срабатывает, ее необходимо перекодировать в МФЦ Московской области. Проверить, требуется ли перекодировка, можно на официальном сайте.

«Новый пригородный маршрут № 1484 станет важным событием для жителей микрорайона Подрезково. Удобный транспорт, фиксированный тариф и возможность оплаты картой „Тройка“ сделают поездки комфортнее и доступнее. Особенно важно, что для льготных категорий граждан сохраняется право на бесплатный проезд», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

При оплате разовых поездок банковской картой или картой «Тройка» скидки на пересадки не предусмотрены.