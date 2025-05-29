Новый прибор для анализа установили в лаборатории водоканала в Чехове

В лаборатории чеховского водоканала заменили устаревший прибор на новый. Это люминисцентно-фотометрический анализатор жидкости флюорат 02-5М, который выполняет детальный анализ примесей в жидкостях.

По словам директора водоканала Виктора Сурова, на аппарате проводят исследования сточной и питьевой воды, в том числе определяют содержание нефтепродуктов, фенолов, формальдегидов, анионных ПАВ — поверхностно-активных веществ, а также химическое потребление кислорода.

Каждая проба проходит тщательную подготовку, согласно установленной методике выполнения измерений, которая может занимать до четырех часов. После этого концентрация загрязняющих веществ фиксируется на приборе.

Специалисты водоканала уже новое высокоточное оборудование в эксплуатацию. Данный прибор повысит качество водного контроля.