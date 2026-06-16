Новый прибор для анализа крови младенцев завезли в родильный дом в Химках

В родильный дом Химок поступил современный газоанализатор. Врачи с его помощью получают показатели крови примерно за две минуты, а для исследования требуется гораздо меньше биоматериала, чем раньше.

Это особенно важно для новорожденных и тяжелых пациентов. Новый прибор делает процедуру менее травматичной и снижает стресс у малышей. Медики оперативно узнают состояние пациента — уровень кислорода, глюкозы и других ключевых показателей — и могут немедленно скорректировать лечение. Повышенная точность устройства уменьшает вероятность врачебной ошибки.

Аппарат может работать с артериальной, венозной и капиллярной кровью. Всего 90 микролитров достаточно для анализа, результат готов примерно за 120 секунд.

«Появление нового газоанализатора — это важный шаг вперед в обеспечении безопасности младенцев. Точность и скорость получения результатов позволяют мгновенно реагировать на малейшие изменения в состоянии малыша, что критически важно в первые часы и дни его жизни», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Установка оборудования входит в комплексную программу модернизации служб родовспоможения в Химках. Цель инициативы — повысить качество медицинской помощи и обеспечить максимально безопасные условия для матерей и новорожденных.

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