Новый препарат для лечения тяжелого заболевания легких начнут производить в Дубне

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» из Дубны зарегистрировала препарат для лечения тяжелого заболевания легких. Он позволяет уменьшить воспаление и замедлить процесс рубцевания тканей.

Препарат с пирфенидоном позволит значительно продлить жизнь пациентам с идиопатическим легочным фиброзом. Ранее это заболевание считалось приговором.

«„Перфинидон ПСК“ будет выпускаться нашей компанией внутри страны на собственном заводе в Московской области для обеспечения его доступности в том объеме, который требуется отечественной системе здравоохранения», — пояснила генеральный директор компании Евгения Шапиро.

Лекарство будут продавать в форме таблеток в разных дозировках для удобства пациентов.