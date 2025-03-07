Новый препарат для лечения тяжелого заболевания легких начнут производить в Дубне

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» из Дубны зарегистрировала препарат для лечения тяжелого заболевания легких. Он позволяет уменьшить воспаление и замедлить процесс рубцевания тканей.
Препарат с пирфенидоном позволит значительно продлить жизнь пациентам с идиопатическим легочным фиброзом. Ранее это заболевание считалось приговором.
«„Перфинидон ПСК“ будет выпускаться нашей компанией внутри страны на собственном заводе в Московской области для обеспечения его доступности в том объеме, который требуется отечественной системе здравоохранения», — пояснила генеральный директор компании Евгения Шапиро.
Лекарство будут продавать в форме таблеток в разных дозировках для удобства пациентов.
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