Новый предмет «Семьеведение» введут в гимназии в Воскресенске с 1 сентября

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С 1 сентября в образовательной системе России ожидаются масштабные изменения, касающиеся как содержания учебных предметов, так и внеурочной деятельности. Основное внимание будет уделено формированию патриотизма, развитию цифровых компетенций и укреплению семейных ценностей.

Одним из самых заметных нововведений станет трансформация предмета «Технология» в «Труд». Новый курс станет более комплексным и актуальным для современного мира, учитывая стремительное развитие технологий. В программу девятого класса будут включены такие дисциплины, как компьютерная графика и робототехника, в то время как традиционные практические навыки, такие как приготовление пищи и шитье, останутся в программе до восьмого класса.

Кроме того, вводится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который станет обновленной версией курса ОБЖ, дополненной элементами начальной военной подготовки.

«Ученики старших классов будут проходить курсы начальной военной подготовки. Упор будет сделан на воспитание патриотизма, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться в чрезвычайных ситуациях», — отметила педагог Светлана Захарова.

Изменения коснутся и других предметов, таких как физкультура, история и обществознание, в которые будут интегрированы новые модули, расширяющие тематику и углубляющие изучение актуальных проблем современности.

Также внеурочная деятельность для учащихся пополнится новым предметом «Семьеведение». Этот курс будет направлен на формирование у детей ценностей семейной жизни, воспитание ответственности за отношения в семье и понимание значимости традиций и роли семьи в обществе.

Эти изменения призваны подготовить новое поколение к вызовам современного мира и укрепить основы гражданского общества.

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