Новый предкадетский класс создали в школе № 10 в Чехове
Глава округа Михаил Собакин совместно с финалистом программы «Герои Подмосковья» Артемом Чуриловым вручили удостоверения 30 ученикам. Это уже третий предкадетский класс, открытый в образовательных учреждениях Чехова с начала учебного года.
Поздравить школьников пришли родители и коллеги по направлению — предкадеты 5 "к" класса гимназии № 7, которые в этом году также приняли клятву. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил ученикам погоны и удостоверения, поздравив их с важным событием.
«Впереди ребят ждет много нового, важного и интересного. Помимо общеобразовательных уроков, они приобретут навыки строевой подготовки и оказания первой медицинской помощи. Особая благодарность родителям и учителям, которые поддержали детей в выборе и помогли стать предкадетами. Уже с малых лет эти ребята будут с гордостью нести звание, становясь настоящим примером для сверстников», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Шефство над пятиклассниками взяли сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы под руководством Валентина Дурягина. Со школой они сотрудничают уже много лет. Благодаря совместной работе в школе появилась команда «Поднебесный гребень». Она представляет округ и Московскую область на различных соревнованиях. Тренируют ребят специалисты аварийно-спасательной службы «Чехов-Спас».
Под чутким руководством директора Константина Значкова в школе активно развивается патриотическое воспитание. Так, юнармейцы отряда «Ратоборец», который курирует ветеран специальной военной операции Вячеслав Тищенко, достойно представляют учреждение на общеобластных и всероссийских мероприятиях.