Новый предкадетский класс создали в школе № 10 в Чехове

Глава округа Михаил Собакин совместно с финалистом программы «Герои Подмосковья» Артемом Чуриловым вручили удостоверения 30 ученикам. Это уже третий предкадетский класс, открытый в образовательных учреждениях Чехова с начала учебного года.

Поздравить школьников пришли родители и коллеги по направлению — предкадеты 5 "к" класса гимназии № 7, которые в этом году также приняли клятву. Руководитель муниципалитета Михаил Собакин вручил ученикам погоны и удостоверения, поздравив их с важным событием.

«Впереди ребят ждет много нового, важного и интересного. Помимо общеобразовательных уроков, они приобретут навыки строевой подготовки и оказания первой медицинской помощи. Особая благодарность родителям и учителям, которые поддержали детей в выборе и помогли стать предкадетами. Уже с малых лет эти ребята будут с гордостью нести звание, становясь настоящим примером для сверстников», — отметил глава округа Михаил Собакин.