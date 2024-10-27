Новый православный проект для молодежи стартовал в Подольске

Для духовного развития и личностного роста молодежи в городском округе Подольск запустили новый православный проект «Открытые двери». Для подростков будут доступны четыре направления: дискуссионный и киноклуб, волонтерство, медиацентр.

Юноши и девушки в рамках православного проекта «Открытые двери» посмотрят фильмы, примут участие в дискуссиях, смогут заняться волонтерской деятельностью, разработать и запустить свои медиапроекты.

Участниками клуба уже стали 20 подольчан. В пятницу, 1 ноября, в 16:00 состоится совместный просмотр киноленты в Доме культуры имени Ивана Лепсе. Такие мероприятия пройдут каждую неделю, в них смогут участвовать юноши и девушки старше 14 лет.

Проект приобщит молодежь к духовной и культурной жизни, поможет наладить связи между молодежным и церковным сообществами.

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