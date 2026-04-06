Новый православный храм построят в Мытищах в этом году

Храм в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери в Мытищах достроят уже в этом году. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Строительная готовность православного храма уже достигла 70%. Его возводят на территории федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана.

Площадь двухэтажного объекта составит 667 квадратных метров. В западной части возведут звонницу высотой 27 метров. Церковь сможет одновременно принимать 300 прихожан.

В здании установят акустические системы, оно будет адаптировано для инвалидов и слабовидящих. На территории будут зона отдыха и парковка.

Строительство храма в 2022 году благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Храм освятят в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери, которая стала избавительницей от эпидемии чумы на Руси в середине XVII века.