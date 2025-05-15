Новый православный храм построят в Балашихе

Летом 2025 года в микрорайоне 1 мая в Балашихе планируют возвести новое здание православного храма Игоревской иконы Божией Матери. Он сможет вместить в себя до 430 прихожан.

Ведением строительства будет заниматься религиозная организация «Архиерейское подворье храма Преображения Господня в Балашихе Балашихинской Епархии Русской Православной Церкви».

«Храм станет изюминкой и украшением не только района, но и всего округа. Он будет заметен с многих ракурсов», — поделился настоятель храма Игоревской иконы Божией Матери священник Сергий Ильницкий.

В соответствии с разработанным проектом, в храме площадью 1,7 тысяч квадратных метров на первом уровне будут располагаться трапезная, воскресная школа, помещения священнослужителей.

Цокольный этаж будет предназначен для комнат отдыха, рабочего пространства для сотрудников храма, а также кладовые и технические помещения, где можно хранить инженерное оборудование здания и различные предметы обихода. На втором этаже будут расположены место для богослужений, алтарь, церковная лавка.

На данный момент ведется активная подготовка к строительству. Работы планируют начать в конце июня 2025 года.