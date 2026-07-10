Новый поток программы переподготовки для бойцов СВО запустили в Одинцове

В Подмосковье продолжается реализация четвертого потока программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Она предназначена для ветеранов специальной военной операции.

Обучение проходит на базе Одинцовского кампуса МГИМО и направлено на подготовку специалистов для работы в сфере городского хозяйства и жилищно-коммунального комплекса.

Очередное занятие для слушателей провела заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Татьяна Баранчеева, входящая в преподавательский состав программы.

На лекции участники познакомились с основными этапами развития системы управления многоквартирными домами, обсудили современные требования к работе управляющих организаций, в том числе принципы клиентоориентированности, а также влияние цифровых сервисов на качество предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Особое внимание уделили практической части обучения. На примере реальных ситуаций слушатели разбирали нестандартные вопросы, возникающие в сфере управления жилым фондом, и предлагали возможные варианты их решения. Формат открытого диалога позволил участникам обменяться мнениями и закрепить полученные знания на практике.

Программа профессиональной переподготовки предусматривает интенсивное обучение с акцентом на прикладные навыки. Впереди у участников — посещение объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая водоканал и комплекс по переработке отходов, а также встречи с представителями органов государственной власти.

Такой формат помогает лучше понять работу отрасли и особенности взаимодействия различных структур. Проект реализуют при поддержке ГлавУпДК при МИД России и Государственного фонда «Защитники Отечества».