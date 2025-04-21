Новый пост скорой помощи открыли в микрорайоне Саввино в Балашихе

Новый пост скорой медицинской помощи открылся в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха, ставший значимым событием в преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля. Он организован на базе местной поликлиники и призван существенно улучшить качество экстренной помощи в районе.

«В просторных и светлых комнатах с высокими потолками и хорошей вентиляцией созданы комфортные условия для работы медиков. Здесь есть комнаты отдыха, приемные, санузлы и раздевалки», — рассказал Маслов.

Главный врач Московской областной станции скорой помощи Константин Маслов отметил, что современное помещение площадью около 200 квадратных метров расположено в составе поликлиники и оборудовано по последнему слову техники.

Пост рассчитан на круглосуточное дежурство трех бригад скорой помощи, что позволит значительно сократить время прибытия к пациентам микрорайона Саввино и соседних населенных пунктов — Полтево, Новый Милет, Русавкино-Романово и Русавкино-Поповщино. В будущем планируется увеличить количество бригад до пяти. Теперь время доезда скорой сократится до двух-трех минут, что особенно важно при оказании неотложной помощи.

Медицинский пункт оснащен современным оборудованием и интегрирован в систему диспетчеризации. Выездные бригады используют новые автомобили, полностью соответствующие стандартам Подмосковья. В арсенале техники есть аппарат «Лукас», предназначенный для автоматического проведения непрямого массажа сердца, что освобождает руки медиков для выполнения других реанимационных мероприятий.