Новый пост скорой помощи открыли в Красногорске

В Красногорске начал работу новый Мякининский пост службы скорой медицинской помощи. На объекте круглосуточно будут работать две бригады.

Основная задача поста — обеспечить оперативную экстренную помощь жителям активно развивающегося района Мякинино.

"Чтобы экстренная медицинская помощь оставалась доступной жителям этих территорий, мы открыли там новый пост скорой помощи. Всего с начала года мы запустили в Подмосковье три поста скорой помощи — в Хотькове, Мякинино и Балашихе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для комфортной и эффективной работы медицинских бригад пост оснастили всем необходимым. Там создали условия не только для выполнения служебных обязанностей, но и для отдыха персонала между вызовами.

В распоряжении медиков — кухня, душевая комната и спальные места.

Кроме того, на территории поста оборудовали отапливаемый гараж, в котором могут разместиться до двух специализированных автомобилей скорой помощи.