Новый посевной сезон начался в Серебряных Прудах

Посевная кампания началась в Серебряных Прудах. Сельхозпроизводители посадили горох, а также новые культуры — капусту и лен.

«Гороха у меня два сорта: зеленый, который преимущественно идет на экспорт и консервы, и желтый горох — для кормовых целей», — уточнил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Деметра» Константин Феофанов.

Предприятие «Деметра» возделывает горох на протяжении 30 лет в Серебряных Прудах. Площадь посевных территорий бобовых в этом году — более 46 гектаров. В 2024 году округ вошел в число лидеров по урожайности — собрали больше 1,5 тысячи тонн. Нынешний посев уже через два месяца отправится на консервный завод.

В этом году сельхозпроизводители «Деметры» впервые посадят капусту. Под эти цели выделен участок на 20 гектаров. Если получится вырастить овощ, предприятие увеличит посевные площади в 10 раз. Всего в 2025 году в Серебряных прудах яровой сев ведется на 30 тысячах гектаров.

«В настоящий момент пять тысяч гектаров уже посеяно. В этом году посеем новую культуру — лен. Посмотрим, как эта культура покажет себя на Серебряно-Прудской земле», — сказал глава муниципального округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

На территории округа работают 11 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. В 2024 году году урожай только зерновых и масличных культур составил 95 тысяч тонн.