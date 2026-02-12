Новый порядок обращения с жидкими отходами внедрят в Подмосковье 1 сентября

Контроль в данной сфере усилят, а Министерство экологии и природопользования получит дополнительные полномочия по надзору — от образования отходов до их утилизации.

«Ежедневно в Подмосковье перевозится не менее 25 тысяч кубометров жидких отходов: стоки из септиков, отходы предприятий, химреагенты, краски, эмульсии, шламы, для транспортировки которых задействовано около четырех тысяч единиц специальной техники», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Однако сейчас контроль остается недостаточным, что влечет за собой нарушения. Область имеет достаточно навыков в вопросе регулирования строительных отходов и грунтов.

«Идея заключается в том, чтобы распространить этот опыт на сферу обращения жидких отходов во взаимодействии с Москвой, как это сделано в сфере обращения строительного мусора», — уточнил глава ведомства.

Новые требования будут относиться к транспортировщикам и переработчикам, которых внесут в особый реестр. Документ начнет действовать уже 1 сентября.