Новый поисковый сезон «Вахты памяти» начался в Коломне

По ежегодной традиции в апреле в Коломне дали старт новому сезону «Вахты памяти». Командиры поисковых отрядов в торжественной обстановке получили у стен Музея боевой славы маршрутные листы с указанием мест раскопок.

В церемонии приняли участие председатель совета депутатов округа Николай Братушков, заместитель главы муниципалитета Лариса Лунькова и почетный гражданин Коломны, председатель совета офицерского собрания, контр-адмирал Вячеслав Юрченко.

В экспедиции на места сражений Великой Отечественной войны летом отправятся четыре объединения из Коломны и Озер: военно-патриотическое объединение «Георгий Победоносец», географическое общество «Робинзоны во Вселенной», отряды имени Дважды Героя Советского Союза Зайцева и «Суворов».

После вручения маршрутных листов поисковики по традиции ударили в колокол, отлитый в честь 65-летия Великой Победы, звук которого является символом начала сезона «Вахты памяти».

Николай Братушков также вручил благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и вклад в проект «Успех V Единстве поколений» руководителю поискового отряда «Суворов» Ольге Стружановой.