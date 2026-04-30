Новый поисковый сезон открыли в Одинцовском округе

В филиале Центрального музея Военно-воздушных сил в Монино 28 апреля начался новый поисковый сезон. Торжественная церемония собрала около 500 участников из поисковых отрядов, патриотических клубов и молодежных объединений со всей Московской области.

В этом году исполняется 85 лет со дня начала битвы за Москву. В честь этой даты подмосковные поисковики развернут масштабную полевую работу. Ключевую роль в экспедициях традиционно играет Региональное отделение «Поисковое движение России» в Московской области.

«Эта вахта станет еще одним шагом к сохранению исторической правды, укреплению патриотизма и воспитанию достойных наследников Победы. Память о героях живет в сердцах вечно!», — отметил председатель Регионального совета Антон Кузнецов.

Сегодня региональное отделение объединяет 107 поисковых отрядов. Это самое крупное координационное звено движения в Подмосковье. Только за 2025 год участники провели более 300 экспедиций, из них 90 — на подмосковной земле. С воинскими почестями они предали земле останки 150 советских воинов и установили 63 имени погибших защитников Отечества.