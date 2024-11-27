Новый погранично-патрульный корабль «Подольск» прибыл на Сахалин

Новый погранично-патрульный корабль совершил переход по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Невельск. Экипаж преодолел более шести тысяч миль, из них более трех тысяч — по Северному морскому пути.

Корабль будет служить в северных районах Сахалина, охранять дальневосточные рубежи, участвовать в поисково-спасательных операциях и при необходимости отражать вооруженные атаки.

Корабль «Подольск» — первое судно проекта 22120 ФСБ России. Его оснастили скорострельной 30-милиметровой шестиствольной артиллерийской установкой АК-306 на баке.

Напомним, летом глава округа Григорий Артамонов и юнармейцы побывали на этом патрульном корабле. Градоначальник вручил награды и комплекты тактической формы. После экскурсии и знакомства с экипажем Артамонов пообщался с ребятами. Они рассказали ему, что планируют посвятить жизнь служению Родине.

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