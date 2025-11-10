Новый поезд «Иволга 4.0» вышел на Ярославское направление РЖД

ЦППК запустила восьмой современный поезд «Иволга 4.0» на Ярославском направлении после тестовых поездок и пусконаладочных работ. До конца декабря на маршрут выйдут еще семь таких составов, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В 2025 году на Ярославском направлении планируют обновить 15 поездов «Иволга 4.0». Новый состав проверяют по 70 параметрам: тестируют тормоза, климатические системы, связь «пассажир–машинист» и другое оборудование, чтобы поезд мог работать в любых погодных условиях.

«Иволга 4.0» — самое современное поколение поездов. Их легко узнать по мятным и ежевичным цветам поручней и подголовников кресел. Впервые такие поезда начали ходить на МЦД-3 и МЦД-4 в 2024 году, а с июня 2025 года они перевозят пассажиров по Ярославскому направлению — одному из самых популярных пригородных маршрутов в России.

Поездки на новых составах стали комфортнее: в салонах тихо, работает система очистки и обеззараживания воздуха, есть USB-розетки и крепления для велосипедов. Три двери в каждом промежуточном вагоне ускоряют посадку и высадку пассажиров. В ведомстве уточнили, что обновление поездов на Ярославском направлении проводят совместно с Департаментом транспорта Москвы и РЖД. До 2030 года сюда поставят 92 новых состава, а средний возраст поездов снизится с 17 до 3,5 лет.