Новый подход к лечению детей в стационаре внедрили в медцентре Рошаля

Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске применяет современные подходы к лечению юных пациентов. Главный врач больницы Татьяна Шаповаленко рассказала 360.ru о проекте «Стационар: перезагрузка» и плюсах междисциплинарного обследования.

Сейчас весь мир стремится к тому, чтобы уменьшить срок пребывания детей в стенах клиники.

«Это не только экономия финансов. Это еще и снижение рисков внутрибольничных инфекций. Там много плюсов», — подчеркнула Шаповаленко.

По словам главного врача центра имени Рошаля, до поступления детей в медицинское учреждение их обследуют дистанционно, изучают анализы и консультируют анестезиологи. Это позволяет маленьким пациентам не посещать больницу несколько раз и снизить риски для здоровья.

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