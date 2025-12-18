Новый подъемник запустили в горнолыжном комплексе в Подольске

В этом году любители зимнего вида спорта получили новогодний подарок — подниматься на склон теперь гораздо удобнее. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках нацпроекта «Туризм».

Генеральный директор горнолыжного комплекса «Красная Горка» Искандер Сабуров рассказал, что в этом году поменяли три канатные дороги на ленточные подъемники, приобрели 10 снегогенераторов и дизель-генератор, который помогает в случае сбоев электричества.

В «Красной Горке» регулярно проводят занятия как для профессиональных спортсменов, так и для начинающих. Первыми опробовать новые подъемники приехали маленькие спортсмены из секции сноубордистов. Их тренирует профессиональный инструктор Артем Горшков.