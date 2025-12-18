Новый подъемник запустили в горнолыжном комплексе в Подольске
В этом году любители зимнего вида спорта получили новогодний подарок — подниматься на склон теперь гораздо удобнее. Это стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках нацпроекта «Туризм».
Генеральный директор горнолыжного комплекса «Красная Горка» Искандер Сабуров рассказал, что в этом году поменяли три канатные дороги на ленточные подъемники, приобрели 10 снегогенераторов и дизель-генератор, который помогает в случае сбоев электричества.
В «Красной Горке» регулярно проводят занятия как для профессиональных спортсменов, так и для начинающих. Первыми опробовать новые подъемники приехали маленькие спортсмены из секции сноубордистов. Их тренирует профессиональный инструктор Артем Горшков.
«Новичковые группы без навыков катания занимаются два-три раза в неделю. Учимся азам сноубординга, как правильно падать, пользоваться подъемником, понимать технику безопасности — где можно останавливаться, где нельзя. Учимся управляит телом и доской», — рассказал о специфике занятий старший инструктор секции сноубордистов.
На базе «Красной Горки работает также детская горнолыжная секция, в которой занимаются свыше 450 детей. Ребята приезжают не только из Подольска, но и из других округов Южного Подмосковья. В семейном горнолыжном комплексе подготовлены шесть трасс разного уровня и большая тюбинг-трасса длиной 260 метров. Горнолыжный сезон будет официально открыт при устойчивой минусовой температуре.