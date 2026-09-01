Новый пищеблок обустроили в школе № 2 в Солнечногорске

В школе № 2 в Солнечногорске модернизировали пищеблок и увеличили обеденный зал до 100 посадочных мест. В учреждении появился горячий цех, теперь еду для школьников будут готовить непосредственно в школе.

Директор Юлия Маслина рассказала родителям о проведенных изменениях 31 августа. Вместимость столовой выросла в два раза: одновременно в ней смогут находиться четыре-пять классов вместо прежних двух. Горячий цех оснастили современным оборудованием, что позволило перейти от привозного питания к приготовлению еды на месте.

«Очень не хватало своего горячего питания. Готовить будут наши проверенные повара, добрые, чуткие, отзывчивые, которые относятся к ребятам как к родным. Они будут со всей душой стараться, чтобы дети чувствовали себя как дома и ели как из бабушкиной кастрюльки», — сказала председатель родительского комитета 4 «А» класса Евгения.

Финансирование работ обеспечили из местного бюджета. Во время текущего ремонта в пищеблоке обновили инженерные сети и электропроводку, а интерьер сделали более светлым и современным.