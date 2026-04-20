Новый пирс и пляж появятся на набережной озера Сенеж в Солнечногорске летом

Набережную озера Сенеж в Солнечногорске благоустроят к июлю. Там создадут современное место для отдыха всей семьей.

Благоустройство набережной ведут с 2018 года. Тогда на территории появился амфитеатр, велодорожка, пирс, детские и спортивные площадки. Годом позже появились новые площадки для рыбаков, пляж, зона воркаута и тихий уголок.

В 2020 году благоустройство продолжилось до мастерской управления «Сенеж». Обустроили удобные спуски к воде и смотровую вышку-маяк. В 2023 году появился пешеходный маршрут с видовыми площадками, перголой и качелями.

Сейчас к концу подходит финальный этап работ. Специалисты прокаладывают коммуникации, устанавливают фонари, новые скамейки, урны и ограды.

В ближайшее время на набережной появится спуск из микрорайона Тимоново , пирс, пляж, смотровая площадка, туалет и видеонаблюдение.

Все работы реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».