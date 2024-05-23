Новый пешеходный переход появится на улице Агрогородок в Балашихе

Пешеходный переход обустроят в деревне Черное в городском округе Балашиха. Он появится на улице Агрогородок.

Решение об обустройстве пешеходного перехода приняли во время обхода территории заместителем главы Балашихи Михаилом Объедковым. Он вместе с представителями управляющей компании, «Мосавтодора» и управления «Благоустройство-Балашиха» проинспектировал улицу Агрогородок в деревне Черное.

Пешеходный переход с разметкой и дорожными знаками сделают между домами № 17 и № 25 по улице Агрогородок. Также на территории покосят траву, покрасят бордюрный камень и приведут в порядок детскую площадку.

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