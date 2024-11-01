Новый пешеходный переход оборудовали в ЖК «Митино О2» в Красногорске

Пешеходный переход появится между садовым некоммерческим товариществом «Калинка» и жилым комплексом «Митино О2». Его оборудовали по просьбе жителей для обеспечения их безопасности.

Переход оборудовали искусственными дорожными неровностями и знаками. Здесь появилась разметка, а до конца года также построят лестницу.

«Окончательно выполнить все мероприятия мы планируем в этом году. Кроме того, уже проведены работы по обустройству новой пешеходной дорожки — это также была просьба наших жителей, а также просьба жителей СНТ „Калинка“ — для того, чтобы они могли безопасно и удобно добираться в ЖК „Митино О2“, где есть вся необходимая инфраструктура. Они будут подниматься по данной лестнице, выходить по тропинке вместо того, чтобы идти по неосвещенному участку автомобильной дороги, подвергая свою жизнь опасности», — сказал исполняющий обязанности начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Владимир Лукьянов.

Владимир Лукьянов также отметил, что в микрорайоне обустраивают еще два пешеходных перехода: вблизи магазина «Верный» и около КП Сабурово-парк. Здесь их также оборудуют по всем требованиям безопасности.

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