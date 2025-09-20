Новый пешеходный мост установили на Бородинской улице в Можайске

Глава Можайска Денис Мордвинцев и профильные специалисты Единого дорожно-транспортного центра проверили новый мост на Бородинской улице. Строение объединит улицы Багратиона, Льва Толстого и Маяковского.

Мост отремонтировали и открыли для жителей. Теперь он стал удобным и безопасным.

«Произвели работы по опорам моста, смонтировали мостовое полотно, установили перильные ограждения, произвели укрепление откосов, также сделали подходы к мосту, лестничный подъем и пандус. Сотрудники передали благодарности от жителей», — поделился представитель подрядной организации Артур Тимиргалин.

Денис Мордвинцев пообщался с местными жителями, которые остались довольны результатом.

Отметим, новый мост оборудовали надежным покрытием и перилами. Подрядчик выполнил весь комплекс работ, включая демонтаж старого перехода, установку новых монолитных опор и монтаж каркаса, а на прилегающей территории завершает благоустройство.