Новый пешеходный мост построят в Наро-Фоминске

В округе между деревнями Горчухино и Елагино завершен монтаж пролета нового пешеходного моста. Прежний пешеходный мост пришел в аварийное состояние.

Новый пешеходный мост станет надежным и безопасным переходом через реку Нара, что особенно актуально в связи с реконструкцией Киевского шоссе и увеличением транспортной нагрузки в этом районе.

Новая переправа не только соединит две деревни, упростив передвижение местных жителей, но и обеспечит более удобный доступ для посетителей тюбинг-парка «Елагино» и парк-отеля «Горчухино». Таким образом, мост будет способствовать формированию единой рекреационной зоны, ориентированной на семейный и всесезонный отдых. Уже запланировано расширение спектра летних развлечений в районе деревни Елагино, включая запуск летнего тюбинга и строительство обзорной башни.