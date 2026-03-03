Новый переход построили в Удельной

Сейчас специалисты подрядной организации ведут активные работы по финишной отделке, одновременно работая на двух участках. Павильон № 2, расположенный со стороны улицы Интернациональной, уже приобретает свой завершенный вид. Внешне объект преображается благодаря фасадным работам — наружные стены подземного перехода облицовываются гранитными плитами.

«Это не только обеспечит высокую износостойкость и защиту от внешних воздействий, но и придаст сооружению солидный, современный облик, гармонично вписываясь в городскую среду. Внутри павильона кипит работа по созданию комфортной и функциональной среды. Здесь осуществляется укладка керамогранитной плитки, обустройство полов и специальных колясочных спусков, обеспечивающих беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и родителей с колясками», — сообщили специалисты.

Параллельно ведется монтаж реечного потолка, в который интегрируются энергоэффективные светильники. Это гарантирует яркое освещение. Аналогичные отделочные работы развернуты и на павильоне № 1, который выходит на Южный проспект. Здесь, помимо внутренних и наружных работ, подрядчики завершают прокладку 30-метрового участка ливневой канализации. Это позволит эффективно отводить дождевые воды и обеспечивать сухость тоннеля даже в периоды интенсивных осадков, исключая любые неудобства для пешеходов.

Строители работают в ускоренном темпе, чтобы завершить все работы к концу марта.