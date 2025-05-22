Новый передвижной маммографический комплекс поступил в Дмитровскую больницу

Еще один современный медицинский аппарат появился в больнице Дмитрова. С его помощью будут проводить диагностику по профилю маммологии.

Комплекс закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Он нового поколения, это позволяет проводить высокоточные исследования при минимальной лучевой нагрузке.

«Это серьезный шаг в повышении доступности медицинской помощи. Женщины смогут пройти диагностику быстро и без лишних затрат времени. Кроме того, руководство больницы планирует организовать выезды мобильного маммографа на крупные предприятия и в учебные заведения, чтобы сотрудники и студенты могли обследоваться без отрыва от работы или учебы», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Передвижной маммограф будет работать в общей системе с существующими мобильными комплексами — фельдшерско-акушерским пунктом и флюорографом. График выездов публикуют на страницах в социальных сетях Дмитровской больницы.

Отметим, что в рамках того же нацпроекта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Дмитрове уже появились цифровые маммографы в Яхромской и Синьковской поликлиниках, цифровые рентген-аппараты в Рогачевском, Деденевском поликлинических отделениях и Синьковской поликлинике.