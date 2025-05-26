Новый педиатр пополнил штат поликлиники № 7 в Балашихе

Балашихинская больница пополнила свои ряды новым специалистом. Врач-педиатр Александра Сухановская готова заботиться о здоровье маленьких пациентов и приносить радость их родителям.

Александра Сухановская окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Николая Пирогова в 2020 году, получив диплом по специальности «педиатрия». Как признается сама Александра, изначально она рассматривала терапевтическое направление, но судьба привела ее в мир педиатрии, и теперь она не жалеет о своем выборе.

«Я начала работать менее месяца назад и пока осваиваюсь на новом месте. Расписание пока не составлено, поэтому на сегодняшний день я принимаю пациентов по живой очереди. Я очень рада, что могу помогать детям и их родителям. Кроме того, мне приятно, что дорога до работы занимает всего 15 минут на велосипеде», — рассказала Александра Сухановская.

С новыми силами и энергией врач готова принимать маленьких пациентов и делать все возможное для их здоровья и благополучия.

С начала этого года в систему Балашихинской больницы было принято 14 врачей-педиатров.