Новый педиатр пополнил штат Белоозерской поликлиники в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В рамках программы «Земский доктор» врач из Калужской области переехал в Белоозерск. Сейчас педиатр Аламурод Кавраков ежедневно принимает около 30 пациентов.

Специалисты, которые переехали в сельские населенные пункты и малые города регионов, получают поддержку благодаря проекту «Земский доктор». Так, Аламурод Кавраков приехал в Белоозерск из Калужской области. Здесь он работает педиатром в поликлинике.

«Первый месяц было около десяти приемов, сейчас уже и под тридцать бывает. Коллектив здесь очень дружный, всегда подскажут и помогут. Конечно, есть трудности в разговорной речи, но я учусь», — поделился врач.

Напомним, медперсонал получает единовременную выплату по программе «Земский доктор». У врачей она составляет до 1,5 миллионов рублей, у среднего медицинского персонала — до 750 тысяч. Размер денежной помощи зависит от удаленности территории.

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