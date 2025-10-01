Новый педагог пополнил штат Детской школы искусств в Зарайске

К работе в Детской школе искусств Зарайска приступила молодой педагог Александра Саркисян. Она ведет занятия в коллективе «Театральная мозаика».

Александра Саркисян родилась и выросла в Зарайске. В детстве она много лет занималась в хореографической студии «Надежда», после чего решила посвятить себя педагогике. После окончания филиала Государственного социально-гуманитарного института в Зарайске Александра стала учителем. Творческие способности педагога оценила руководитель «Театральной мозаики» Маргарита Копцева, которая предложила молодому преподавателю работу в коллективе.

Александра Саркисян обучает детей танцам, сценическому движению и музыке. «Для актера это самые важные дисциплины. Они помогают ребятам чувствовать себя на сцене свободно, раскрепощаться и лучше владеть своим телом», — отметила педагог.

Сейчас творческий коллектив готовится к премьере музыкального спектакля «Дюймовочка», которая состоится 31 октября во Дворце культуры имени Виктора Леонова в Зарайске.