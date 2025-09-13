Новый парк «Защитники Москвы» открыли в микрорайоне Депо в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова открыла новый многофункциональный парк «Защитников Москвы» в микрорайоне Депо. Общественное пространство стало местом отдыха, где сохранили память о героическом прошлом муниципалитета.

В центральной части парка — мемориал с макетом «Лобненский рубеж обороны Москвы». На нем изобразили кульминацию легендарного боя.

«Уверена, что для жителей микрорайона Депо этот парк станет местом встреч, прогулок, активного и спокойного отдыха», — отметила Анна Владимировна.

Здесь обустроили детскую площадку, спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также памп-трек. Особое внимание уделили благоустройству водоема. Подрядчик очистил береговую зону, вскоре здесь появится навес с качелями и пирсом. Полное обновление завершат до конца 2025 года.

Работы проводят в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект разрабатывали с учетом мнения жителей.

Помимо этого, в Лобне капитально ремонтируют монумент «Зенитное орудие».