Новый парк построят в Раменском

В округе стартовал проект по созданию современного парка. Уже начался первый этап преобразований, включающий в себя комплексную расчистку территории и выравнивание рельефа.

Эти подготовительные работы являются фундаментом для создания нового общественного пространства, площадь которого составит около пяти гектаров. Проект парка разработан с учетом потребностей различных групп населения и предусматривает создание многофункциональных зон для проведения досуга, культурных мероприятий и образовательных программ.

Центральным элементом парка станет площадь со сценой, предназначенная для проведения массовых мероприятий. Вокруг площади будут расположены многофункциональные павильоны, в которых планируется проводить образовательные программы, мастер-классы и другие мероприятия для детей и взрослых.

Благоустройство парка осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Завершение всех работ и открытие нового парка запланировано на 2027 год.