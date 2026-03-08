Новый парк появится на месте снесенного Дворца культуры в Павловском Посаде

В Павловском Посаде побывал депутат Государственной думы Геннадий Панин. Главной целью его визита стала судьба Дворца культуры имени Потапова, которая долгие годы тревожит жителей микрорайона.

Закрыли ДК еще в 2009 году. Тогда здание признали аварийным, а жителям обещали лишь временные неудобства и будущий ремонт. Однако восстановление так и не началось. Последующие десять лет объект оставался без хозяина и продолжал разрушаться.

В период с 2021 по 2024 год власти пытались включить здание в госпрограмму восстановления. Но строительная экспертиза показала: сохранить его в прежнем виде уже невозможно.

«Решение о сносе далось непросто, но это итог многолетней работы и детального анализа состояния здания», — пояснил Геннадий Панин.

При этом микрорайон не остался без культурной жизни. Администрация округа и завод «Экситон» открыли Дом культуры «Ленский» на улице Интернациональной. Сегодня там работают кружки и проходят встречи для жителей.

На месте бывшего ДК планируют создать новый парк. Работы стартовали в конце прошлого года, завершить их намерены к сентябрю. Жители предложили дополнить территорию современной хоккейной площадкой. В 1950-х здесь хотели построить стадион, а позже работала хоккейная коробка, где тренировалась местная молодежная команда — будущие чемпионы области.