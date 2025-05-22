Новый парк «Опалиха-Алексеевское» открыли в Красногорске

В городском округе Красногорск открылся новый парк под названием «Опалиха-Алексеевское». В торжественной церемонии открытия приняли участие глава округа Дмитрий Волков, местные жители и руководство компании «Сити21», занимающейся развитием жилого комплекса «8 Кленов».

На территории с богатой историей были созданы пешеходные дорожки и веломаршруты, оборудованы спортивные и детские площадки, а также установлены малые архитектурные формы. Особое внимание уделено благоустройству прудов, в которых теперь разрешена рыбалка. Кроме того, на территории парка построена часовня в честь святителя Николая Чудотворца — она является воссозданием святыни, существовавшей здесь в прошлом веке.

Первый этап обустройства парка был согласован с местными жителями. Авторский подход к реализации проекта и бережное отношение к природному ландшафту сделали это место новой точкой притяжения, комфортной и уютной зоной для отдыха.

"Искренне поздравляю жителей с появлением прекрасного места для отдыха! И пусть эта история развития микрорайона, что закладывается в наши дни, станет основой для новых свершений будущих поколений», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.