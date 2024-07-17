Новый парк «Меленки» появится в Павловском Посаде
Первый этап строительства новой территории отдыха завершили в Павловском Посаде. Рекреационную зону на реке Клязьма назовут парк «Меленки».
В будущем парке рабочие уже обустроили парковку, смонтировали настил на балконах променада, очистили каналы для устранения подтоплений, защитили берег от обрушения с помощью специальных конструкций. Здесь установили три беседки и два туалетных модуля.
Конструкции сцены уже смонтировали, также готовы основания под павильоны проката и детские игровые площадки. Специалисты выполнили монтаж скейтпарка и всесезонной горки. Сейчас выкладывают газон, монтируют хозяйственный блок и очищают реку с помощью амфибий.
«Совсем недавно проводил на своих страницах в социальных сетях опрос по поводу названия нашей новой зоны отдыха. По многочисленным отзывам и комментариям, а также основываясь на исторических фактах, приняли решение, что назовем данную территорию парк „Меленки“», — прокомментировал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Благоустройство рекреационной зоны на реке Клязьме проходит в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Ранее проект победил на всероссийском конкурсе «Зеленый узел».
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