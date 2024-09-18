Новый парк «Маленки» в Павловском Посаде открыли на берегу Клязьмы

В Павлово-Посадском округе построили новый парк «Маленки» на берегу реки Клязьмы. Подрядчик обустраивал современное место отдыха меньше года.

«Сегодня вы видите результат работы на протяжении, наверное, 2-3 лет, который впечатляет. Я уверен, что этот парк зародит много традиций для наших, в том числе будущих поколений и будет нести массу положительных эмоций для жителей Павлово-Посадского городского округа», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Денис Семенов.

Раньше берег Клязьмы пустовал, а теперь компания «Сплав» обустроила здесь детские зоны и смотровую площадку.

Участники театрального коллектива «Сказка град» показали на сцене зарождение Павловского Посада и рассказали о деревне Маленки, которая находилась на месте современного парка. Гостей встречали ростовые куклы и ходулисты, посетители принимали участие в мастер-классах. Здесь же жители Павловского Посада смогли отдохнуть на лужайках для пикника и у зоны барбекю.

«Я впечатлена, конечно, масштабом и местами для отдыха, которые необходимы. Красивейшая детская площадка мне очень нравится. Осуществилась моя давняя мечта — это зеленая фабрика — это то, что я называю общественным огородом. Очень красивое место на набережной, причем я знаю уже здесь два укромных уголка», — рассказала директор МУК «Дирекция парков» Ольга Петренко.

Парк «Маленки» построили в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь жители Павловского Посада смогут спрятаться здесь от городской суеты.

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