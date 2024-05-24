Новый памятник природы «Суханово» создали в Ленинском округе

Еще один памятник природы областного значения появился в Подмосковье. Новая ООПТ «Суханово» расположена на землях Ленинского городского округа. Площадь заповедной территории составляет 71,4 гектара.
«Памятник природы „Суханово“ включает в себя ценные природные комплексы. Это в основном разнотравные и суходольные луга. Ценным объектом является старинный парк усадьбы „Суханово“ с сохранившимися аллеями и многочисленными деревьями-долгожителями. Здесь обитают 15 охраняемых видов фауны и краснокнижные растения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.