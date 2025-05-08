Новый памятник ко Дню Победы установили на «Стремиловском рубеже» в Чехове

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Стремиловский рубеж» в Чехове появился новый памятник. Это монумент в виде железобетонной огневой точки, или «пулеметный колпак».

Во время Великой Отечественной войны на таких укреплениях строилась линия обороны. Они образовывали надежную защиту пулеметным расчетам. На памятнике сохранились следы от пуль и осколков — как напоминание о жестоких сражениях.

«Это тот самый немой свидетель, который здесь когда-то нес службу. И пусть он дальше эту службу продолжает нести. Многие годы напоминает местным жителям и нам об исторических событиях», — сказал руководитель военно-патриотического объединения «Лопасненский батальон» Николай Крючков.