Новый памятник ко Дню Победы установили на «Стремиловском рубеже» в Чехове
Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе «Стремиловский рубеж» в Чехове появился новый памятник. Это монумент в виде железобетонной огневой точки, или «пулеметный колпак».
Во время Великой Отечественной войны на таких укреплениях строилась линия обороны. Они образовывали надежную защиту пулеметным расчетам. На памятнике сохранились следы от пуль и осколков — как напоминание о жестоких сражениях.
«Это тот самый немой свидетель, который здесь когда-то нес службу. И пусть он дальше эту службу продолжает нести. Многие годы напоминает местным жителям и нам об исторических событиях», — сказал руководитель военно-патриотического объединения «Лопасненский батальон» Николай Крючков.
Участники «Российского военно-исторического общества» муниципального округа Чехов оказали содействие в оформлении внешнего облика памятника. Денежные средства на установку монумента выделила частная компания.
«Каску подняли с боев наши товарищи из поискового отряда „Возрождение“ и предоставили нам, чтобы мы оформили памятник», — поделился председатель военно-исторического общества в Чехове Владимир Черенков.
Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат минутой молчания, возложением цветов и торжественным салютом.