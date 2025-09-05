Новый озонатор для улучшения воды установили в поселке округа Пушкинский

Качество воды в поселке Зеленоградский улучшили в округе Пушкинский. Ранее жители жаловались на эту проблему.

Вода в домах жителей поселка имела неприятный привкус, мутный цвет и повышенное содержание железа. Разобраться в проблеме приезжали муниципальные депутаты, а также председатель Совета Артем Садула.

Комиссия побывала на водозаборном узле на улице Печати. Их встретили уполномоченный главы округа Людмила Гастило и директор «ЖКХ Лесной» Вячеслав Эйхман.

Специалисты выяснили, что причина заключалась в поломке озонатора, который очищает и обеззараживает воду.

«Работы по установке нового озонатора были выполнены в сжатые сроки. Сейчас оборудование полностью функционирует, а качество воды соответствует всем строгим санитарным нормам. Качество питьевой воды — это одна из основ здоровья и комфортной жизни. Мы и дальше будем держать на контроле работу ВЗУ», — резюмировал Артем Садула.