Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году

Глава городского округа Лобня Анна Кротова и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заложили капсулу в основание нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его построят в 2025 году.

Будущий комплекс с бассейном возведут между ледовым дворцом и дворцом спорта в Лобне.

Бассейн оборудуют шестью дорожками для плавания, раздевалками, душевыми, спортивными и тренажерными залами. Также там предусмотрят медицинский блок и кафе. Детскую чашу и сухой бассейн с шариками обустроят для самых маленьких посетителей.

На территории комплекса разместят парковку, зоны отдыха и игровую площадку.

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