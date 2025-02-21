Новый оздоровительный комплекс открыли в Королеве

В Королеве 21 февраля открыли учебно-оздоровительный комплекс «Спутник» Национального исследовательского университета «МЭИ». Студенты и сотрудники учебного заведения смогут отдыхать там в течение всего года.

Комплекс состоит из гостиницы и современных коттеджей, где есть все необходимое для комфортного отдыха. В столовой и кафе могут одновременно разместиться 100 человек. На территории также оборудовали спортивные площадки, теннисные корты, футбольное поле, пространство для игры в мини-гольф, кинозал, бильярдную и конюшню. Для проведения встреч, интенсивной и мастер-классов в зданиях разместили конференц-залы и коворкинги.

«Уверен, что учебно-оздоровительный комплекс „Спутник“ станет любимым местом отдыха для всех, кто связан с НИУ „МЭИ“. Здесь каждый найдет занятие по душе: от активного спорта до интеллектуальных развлечений, — подчеркнул ректор университета Николай Рогалев.