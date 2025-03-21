Новый отохирург пополнил штат центра Рошаля в Подмосковье

В отделении оториноларингологии Детского клинического центра имени Рошаля начал работать кандидат медицинских наук Дмитрий Кондратчиков. Он окончил медицинский университет в Санкт-Петербурге в 2012 году, прошел ординатуру в НИИ уха, горла, носа и речи, а затем работал в Национальном медицинском центре оториноларингологии в Москве.

Дмитрий специализируется на операциях по восстановлению слуха, лечении аномалий наружного и среднего уха, кохлеарной имплантации и других сложных вмешательствах.

«Отохирургия — высокоспециализированное направление, требующее глубоких знаний анатомии и физиологии уха, а также владения сложными хирургическими техниками. Наша цель — не только устранить причину заболевания, но и максимально сохранить или восстановить слуховую функцию пациента», — прокомментировал Кондратчиков.

Детский клинический центр имени Рошаля — ведущий медицинский комплекс Подмосковья, координирующий работу детских больниц региона. Здесь работают лучшие специалисты со всей страны, а помощь ежегодно получают около 25 тысяч детей в стационаре и более 135 тысяч — амбулаторно.