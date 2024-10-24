Новый отдел контроля качества медуслуг открыли в онкодиспансере Подмосковья

В Московском областном онкологическом диспансере открыли отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Это необходимо, чтобы обеспечить права граждан на получение медицинской помощи должного объема и качества, сообщили в Минздраве региона.

Основная задача отдела — контролировать и обеспечивать безопасность медицинской деятельности. Его деятельность будет направлена на предотвращение, выявление и устранение нарушений требований законодательства России в сфере охраны здоровья.

«Наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — рассказала заведующая отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.

Напомним, диспансер является лидером в лечении онкологических заболеваний в Подмосковье. Учреждение оснащено современным оборудованием, позволяющим диагностировать рак на ранних стадиях.