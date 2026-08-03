Новый оптический томограф установили в больнице в Истре

Диагностические возможности Истринской клинической больницы расширились благодаря поступлению в офтальмологическое отделение современного оптического когерентного томографа Topcon Triton. Новое оборудование позволяет с высокой точностью выявлять заболевания сетчатки, зрительного нерва и переднего отдела глаза.

Томограф помогает диагностировать возрастную макулярную дегенерацию, диабетический макулярный отек, тромбоз вен и окклюзию центральной артерии сетчатки, различные формы диабетической ретинопатии, а также обнаруживать глаукому на ранних стадиях и контролировать ее развитие.

Кроме того, аппарат позволяет различать сухую и влажную формы макулярной патологии, что важно для выбора тактики лечения, включая анти-VEGF-терапию.

Ранее жителям Истринского округа для таких исследований приходилось обращаться в специализированные медицинские центры, в том числе в МОНИКИ и Институт микрохирургии глаза имени С.Н. Федорова. Теперь пройти полное обследование и получить необходимое лечение можно по месту жительства.

«Мы становимся гораздо самостоятельнее в вопросах диагностики и лечения. Теперь наши пациенты могут проходить полное обследование и получать необходимую терапию, не покидая родного округа, а мы, в свою очередь, способны назначать лечение на самых ранних этапах, когда шансы на успех максимальны. Это серьезный шаг в повышении доступности офтальмологической помощи», — отметил заведующий отделением Давид Аракелян.

Появление томографа сократит сроки диагностики и начала лечения, а также повысит качество оказания медицинской помощи пациентам.