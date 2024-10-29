Новый операционный стол установили в онкоцентре Воскресенска

В Центре амбулаторной онкологической помощи в Воскресенске появился новый современный операционный стол. На нем хирурги будут выполнять малоинвазивные вмешательства, перевязки и другие процедуры.

На современном многофункциональном операционном столе «Фаура» врачи будут проводить малоинвазивные хирургические вмешательства, перевязки, лапароцентез и торакоцентез.

Онкоцентр работает на базе поликлиники № 1 Воскресенской больницы. Всего учреждение обслуживает 221926 пациентов из городского округа Воскресенск и Егорьевска. Сейчас на диспансерном наблюдении находятся 4805 человек.

Отметим, что Центр амбулаторной онкологической помощи оснастили самым современным оборудованием, обслуживание в учреждении соответствует высоким стандартам оказания медицинской помощи. Там работает дневной стационар на 10 коек, где посетители могут пройти курсы химиотерапии. Для пациентов также работает кабинет компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, маммографии, флюорографи, эндоскопических обследований и лабораторной диагностики.

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