Новый операционный стол поступил в роддом в Подольске

Оборудование предназначено для проведения хирургических вмешательств. С его помощью врачи могут менять положение пациентки в зависимости от вида операции и использовать стол совместно с различным хирургическим и диагностическим оборудованием.

Для медицинской команды это дополнительные возможности для проведения операций различной сложности в комфортных условиях. Для пациенток — больше удобства и безопасности. Оснащение роддома современной техникой позволяет врачам работать эффективнее и применять современные подходы при оказании медицинской помощи.

Поставка нового оборудования в Подольский родильный дом стала частью системной работы по обновлению материально-технической базы медицинских учреждений. Закупка проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».