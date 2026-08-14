Новый операционный стол получила больница в Воскресенске

В Воскресенскую больницу поступил стол «Фаура». Современное оборудование позволит проводить хирургические вмешательства различной сложности с максимальным удобством и безопасностью для пациентов.

Это универсальное медицинское оборудование, предназначенное для размещения пациента в оптимальном положении во время хирургических операций, обследований и перевязок. Стол отличается высокой надежностью и продуманной эргономикой.

Прочная конструкция из нержавеющей стали устойчива к регулярной дезинфекции, а система блокировки клавиатуры исключает случайное изменение положения во время операции. Для комфорта пациента матрас выполнен из антистатических материалов с технологией memory foam, снижающей риск образования пролежней. Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу при отсутствии сетевого питания, а управление осуществляется как с ручного, так и со стационарного пульта.

Стол обеспечивает удобный доступ хирурга благодаря регулировке высоты, наклона и независимой настройке секций ложа. Врачи могут проводить на нем диагностику — поверхность рентгенопрозрачна, что позволяет выполнять интраоперационную рентгеноскопию и ангиографию. Оборудование адаптировано под разные виды вмешательств — стол комплектуется набором съемных принадлежностей для операций в различных областях хирургии.

«До конца года медицинские организации региона получат еще 15 единиц такого оборудования», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Закупка медицинской техники осуществляется благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.