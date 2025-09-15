Новый онлайн-сервис для застройщиков заработал на геопортале Подмосковья

Новый онлайн-сервис появился на геопортале Подмосковья. С его помощью застройщики могут проверить наложение земельного участка на зоны с особыми условиями использования.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, в рамках масштабного обновления Личного кабинета застройщика на геопортале появилась функция экспресс-анализа территории. Она позволяет быстро выявить наложение участка на зоны с особыми условиями использования. Это могут быть водоохранные, приаэродромные и другие территорией.

Сервис доступен на геопортале Подмосковья в разделе «Библиотека». Для проверки участка нужно ввести его кадастровый номер или координаты.

«Новый функционал значительно упрощает и ускоряет подготовку к реализации градостроительных проектов, снижая административные барьеры и повышая прозрачность взаимодействия с органами власти», — отметили в министерстве.