Новый онлайн-сервис для водителей мусоровозов внедрят в Подмосковье к концу года

Новый сервис для водителей мусоровозов тестируют в Подмосковье на базе трех региональных операторов. С его помощью специалисты контролируют состояние мусорных площадок и фиксируют нарушения.

В пилотном проекте участвуют Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский кластеры, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

Специалисты загружают фотографии контейнерных площадок в приложение до и после вывоза отходов. Нейросеть анализирует снимки, отслеживает процесс уборки в режиме реального времени и отмечает нарушения.

По словам главы министерства — заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, сервис поможет эффективнее отслеживать все процессы перевозки мусора.

«Она позволит исключить разрозненность информации. Это удобный и простой в использовании инструмент с четко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесено более тысячи транспортных средств, 600 сотрудников региональных операторов и более 70 тысяч контейнерных площадок», — сказал он.

Приложение станет частью внедряемой в регионе единой информационной системы в сфере обращения с ТКО. Сервис полностью введут в работу до конца года.