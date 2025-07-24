Новый онлайн-сервис для водителей мусоровозов внедрят в Подмосковье к концу года
Новый сервис для водителей мусоровозов тестируют в Подмосковье на базе трех региональных операторов. С его помощью специалисты контролируют состояние мусорных площадок и фиксируют нарушения.
В пилотном проекте участвуют Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский кластеры, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.
Специалисты загружают фотографии контейнерных площадок в приложение до и после вывоза отходов. Нейросеть анализирует снимки, отслеживает процесс уборки в режиме реального времени и отмечает нарушения.
По словам главы министерства — заместителя председателя правительства Подмосковья Владислава Мурашова, сервис поможет эффективнее отслеживать все процессы перевозки мусора.
«Она позволит исключить разрозненность информации. Это удобный и простой в использовании инструмент с четко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесено более тысячи транспортных средств, 600 сотрудников региональных операторов и более 70 тысяч контейнерных площадок», — сказал он.
Приложение станет частью внедряемой в регионе единой информационной системы в сфере обращения с ТКО. Сервис полностью введут в работу до конца года.